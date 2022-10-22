Ракетна атака по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку 16 поїздів

Поїзди затримуються від 30 до 60 хв.

Чергова атака Росії по енергетичній інфраструктурі України в суботу, 22 жовтня, призвели до затримок 16 поїздів.

Про це у Twitter повідомив очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"16 поїздів затримуються: 1 поїзд – на понад 60 хв., 3 поїзди – 30-60 хв., 12 поїздів – менше 30 хв.", – йдеться у повідомленні.

"У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури деякі ділянки залишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами", - повідомили в компанії.

Ракетна атака Росії 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, окупанти знову атакували об'єкти критичної інфраструктури у дев'яти областях України.

За даними ОП, станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії.

Читайте також: