Ракетна атака по Запоріжжю: фото і відео порятунку людей з-під завалів будинку

У поліції опублікували відео з місця ракетного удару по житловому будинку Запоріжжя. Правоохоронці показали, як разом із рятувальниками допомагали постраждалим та діставали людей з-під завалів.

Відповідний ролик опублікувала Нацполіція України.

Поліцейські документуали наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя. Одна з шести випущених по місту ракет влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару є загиблі та травмовані.

Також читайте У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі

Правоохоронці показали фото й відео, як поліцейські-парамедики разом із надзвичайниками та волонтерами діставали мешканців будинку з-під завалів та допомагали постраждалим. Наразі відомо, що під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

За повідомленням МВС України, внаслідок ракетного удару зруйнувано під’їзд житлового будинку від третього до п’ятого поверхів. Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влучила по багатоповерхівці: у Запоріжжі розпочалася пошукова операція

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, сапери та відповідні профільні служби міста. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Національна поліція України

Ракетний обстріл Запоріжжя

Росіяни в ніч проти 18 жовтня влаштували масовану атаку по Запоріжжю шістьома ракетами. Ворог влучив, зокрема, по багатоквартирному будинку. На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: