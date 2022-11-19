Ракетна атака по Запоріжжю: понад 17 тис. людей залишилися без опалення

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 листопада порушено теплопостачання в одному з районів міста. Без опалення залишилися понад 120 багатоповерхівок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, атака росіян призвела до пошкодження трубопроводів централізованого опалення. Відновити тепло планують орієнтовно о 23:00 19 листопада.

"123 багатоповерхівки, де живе понад 17 тисяч абонентів, залишилися без опалення. Тепло повернули вже у 60 будинків, тривають відповідні роботи", - наголосив Старух.

Нагадаємо, 18 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Ракети окупантів влучили в один з об‘єктів інфраструктури. Було зафіксовано п'яь прильотів. Є ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди.

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