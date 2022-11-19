Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетна атака по Запоріжжю: понад 17 тис. людей залишилися без опалення

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетна атака по Запоріжжю: понад 17 тис. людей залишилися без опалення

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Частково тепло вдалося повернути.

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 листопада порушено теплопостачання в одному з районів міста. Без опалення залишилися понад 120 багатоповерхівок. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, атака росіян призвела до пошкодження трубопроводів централізованого опалення. Відновити тепло планують орієнтовно о 23:00 19 листопада.

"123 багатоповерхівки, де живе понад 17 тисяч абонентів, залишилися без опалення. Тепло повернули вже у 60 будинків, тривають відповідні роботи", - наголосив Старух. 

Нагадаємо, 18 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Ракети окупантів влучили в один з об‘єктів інфраструктури. Було зафіксовано п'яь прильотів. Є ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди.

Читайте також:

Мапа війни на вечір 18 листопада: де гаряче та які успіхи мають ЗСУ

Мапа війни на вечір 18 листопада: де гаряче та які успіхи мають ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
256
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація