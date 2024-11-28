Ракетна атака: Росія атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині

Сьогодні, 28 листопада росіяни вгатили ракетою по інфраструктурі Шосткинської громади.

Про це повідомили в ОВА Сумської області.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни підняли в повітря одразу сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи чули в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, в Чорному морі станом на 6 ранку 28 листопада перебуває 14 ворожих кораблів, з яких — 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

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