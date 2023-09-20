Ракетна атака росіян на Торецьк: в Офісі генпрокурора назвали кількість загиблих (фото)

Російські окупанти під час ракетної атаки на місто Торецьк 20 вересня вбили чотирьох людей. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як стало відомо, окупанти завдали удару по місту 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 “Тюльпан”. Внаслідок цього постраждало саме місто та селище Північне.

У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку. Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син - отримали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного.

“Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що росіяни скинули авіабомби на Торецьк.

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