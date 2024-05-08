Ракетна атака росіян по Україні 8 травня: експерт назвав позитивний момент

Кожна українська ракета ППО, випущена у ніч проти 8 травня, знищила ворожу ціль.

У результатах перехоплення російських ракет у ніч проти 8 травня відстежується примітний позитивний нюанс попри важку загалом ніч для України.

Таку неочікувану думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"У результаті протидії російським повітряним засобам поразки типу “ракета”, витрата засобів перехоплення була у співвідношенні 1 до 1. Іншими словами, на 1 випущену зенітно-керовану ракету ЗРК припадала 1 знищена ціль", – пояснив експерт.

Він додав, що однакову ефективність показали зенітно-ракетні комплекси як радянського зразка, так і надані західними союзниками.

"Це говорить про досить високе відпрацювання алгоритмів протидії не тільки на високотехнологічних засобах ППО, а й на морально застарілій радянській спадщині, що проходила модернізацію, але не тотальне оновлення", – зазначив Коваленко.

Військово-політичний оглядач зауважив, що попри такі успіхи української системи ППО, засобів перехоплення все ще недостатньо, щоб повністю закрити повітряний простір країни.

"Результативність влучання російських ракет обумовлена як застосуванням складних для перехоплення ракет типу 9М723 і Х-47М2 “Кинжал”, так і відсутністю достатньо кількості засобів малого та середнього радіуса дії для перехоплення ракет дозвукового класу", – пояснив експерт.

За словами Коваленко, якби кількість ЗРК була достатньою, ефективність ударів російських окупаційних військ залежала б тільки від застосування складних для перехоплення ракет.

Нагадаємо, 8 травня Росія знову вдарила по об'єктах енергетики у низці областей України. Є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні

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