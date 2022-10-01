Ракетна атака Росії по автоколоні під Запоріжжям: кількість поранених зросла до понад сотні

Внаслідок ракетного удару росіян по автоколоні під Запоріжжям кількість постраждалих зросла до 118 людей.

У п'ятницю, 30 вересня, російські війська обстріляли колону з авто, які стояли на виїзді із Запоріжжя. Відразу повідомляли про 25 загиблих і 88 поранених. Станом на 1 жовтня стало відомо, що під час атаки росіян поранення отримали 118 мирних жителів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, кількість постраждалих станом на 1 жовтня зросла до 118 людей, а 30 людей загинули. Серед загиблих є 2 дитини. У зв'язку з трагедією сьогодні, 1 жовтня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими.

Нагадаємо, російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя, внаслідок чого загинуло 25 мирних жителів. Боєприпасом, найімовірніше, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару наземної мети.

Ракетна атака на Запоріжжя: рашисти знали, що люди не сховаються! | Монастирський

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