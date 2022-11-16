Ракетна атака Росії по Київській області: Кулеба закликав готуватися до важкого тижня

Кулеба попередив жителів Київської області, що їх очікує важкий тиждень.
Після вчорашньої атаки росіян у Київській області ситуація з електроенергією залишається складною. Тиждень буде важким.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"За рішенням “Укренерго”, в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики. Екстрені аварійні вимкнення — це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком", - наголосив він.
Кулеба попередив жителів Київської області, що їх очікує важкий тиждень через атаки РФ по енергетичних об'єктах. Він закликав поставитися з розумінням до вимкнень світла.
"Зазначу, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів. Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - додав він.
Коли може стабілізуватися ситуація з електрикою
Народний депутат Андрій Герус вважає, що на стабілізацію енергосистеми України можуть піти тижні, а то й місяці. Тому він закликав українців готуватися до складного тижня і поставитися з розумінням. Він наголосив, що енергетики роблять усе можливе і виконують ремонтні роботи максимально швидко, щоб ситуацію покращити/
В "Укренерго" попередили, що треба бути готовими до суттєвих перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, тримати зарядженими всі пристрої та павербанки.
Як повідомили у Зеленського, після ракетних ударів відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів залежно від ступеня руйнувань.
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