Ракетна атака Росії по Київській області: Кулеба закликав готуватися до важкого тижня

Після вчорашньої атаки росіян у Київській області ситуація з електроенергією залишається складною. Тиждень буде важким.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"За рішенням “Укренерго”, в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики. Екстрені аварійні вимкнення — це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком", - наголосив він.

Кулеба попередив жителів Київської області, що їх очікує важкий тиждень через атаки РФ по енергетичних об'єктах. Він закликав поставитися з розумінням до вимкнень світла.

"Зазначу, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів. Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - додав він.

Коли може стабілізуватися ситуація з електрикою

Народний депутат Андрій Герус вважає, що на стабілізацію енергосистеми України можуть піти тижні, а то й місяці. Тому він закликав українців готуватися до складного тижня і поставитися з розумінням. Він наголосив, що енергетики роблять усе можливе і виконують ремонтні роботи максимально швидко, щоб ситуацію покращити/

В "Укренерго" попередили, що треба бути готовими до суттєвих перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, тримати зарядженими всі пристрої та павербанки.

Як повідомили у Зеленського, після ракетних ударів відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів залежно від ступеня руйнувань.

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