Ракетна атака Росії: в ЗСУ розповіли, чи є загроза нових ударів

Окупанти застосовують весь спектр ракет, який є в них на озброєнні. Читайте останні новини України на ТСН.ua.

Загроза нових ракетних ударів Росії зберігається, тому українці повинні не втрачати пильність і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це розповів заступник начальника управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Радянського мотлоху, який зберігається в них на складах, ще достатньо. Загроза ракетних ударів існує будь-коли, тому не треба втрачати пильність. Закликаю громадян дотримуватися заходів безпеки. У разі оголошення повітряних тривог відбувати в укриття і не нехтувати повітряними загрозами", - заявив він.

Як зазначив Юзефович, наразі ворог застосовує весь спектр ракет, який має на озброєнні:

"Сьогодні були застосовані, в першу чергу, крилаті ракети з району Каспійського моря - це Х101 та Х555 з літаків Ту-95 та Ту-160. Також застосовували крилаті ракети з акваторії Чорного моря, випущено низку ракет "Іскандер", керованих ракет С300 з зенітно-ракетних комплексів. Також окупанти здійснили атаку по об'єктах критичної інфраструктури безпілотними літальними апаратами Shahed".

Представник ЗСУ додав, що на Росію чекають проблеми з поповненням запасів високоточного озброєння:

"Для виробництва слід мати певні технології. Як знаємо, посилення санкцій західними країнами, обмеження доступу до технологій значно ускладнює виробництво тієї смертоносної зброї, якою вона намагається завдати удару по мирних об'єктах України".

Ракетна атака РФ

Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю і Дніпру. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. З них 43 збила протиповітряна оборона. Окрім того, зафіксовано 12 дронів-камікадзе, дев'ять з них збиті.

Ігнат також розповів, що президент РФ Володимир Путін розраховував завдати ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України у холодну пору року, але підрив Кримського мосту змусив його діяти швидше.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишати укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

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