Ракетна атака Слов'янська: надзвичайники врятували двох людей

У Слов'янську врятували двох людей на місці частково зруйнованого 5-поверхового будинку через ворожий обстріл 14 квітня.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"Станом на 23:00 рятувальниками проведено розбір 96 тонн будівельних конструкцій. На місці події вилучено тіла 6 загиблих осіб, 2 людини врятовано", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Наразі там працюють 49 осіб і 7 одиниць техніки.

Ракетний обстріл Слов'янська 14 квітня

Загарбники запустили кілька ракет С-300 по житлових кварталах Слов'янська. Пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 багатоповерхівок. Загинуло 11 людей, ще 21 особа отримала поранення.

Серед загиблих є 2-річний хлопчик. Його батько перебуває під завалами.

Увечері 15 квітня в Мережі опублікували відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська. Опинившись в епіцентрі подій, поліцейські кинулися на допомогу постраждалим.

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