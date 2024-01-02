Ракетна атака України: 92 поранених, четверо загиблих – Зеленський показав наслідки удару РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку по Україні 2 січня і показав відео наслідків у різних містах.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські.

"Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "Шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах", - зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також подякував всім партнерам, які допомагають у зміцненні повітряного щита України.

"І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи. Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терористка повинна відчути наслідки того, що вона робить", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, на Київщині через масовану ракетну атаку є загиблі та поранені.

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