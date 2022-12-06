Ракетна атака України: у Кабміні розкрили важливі деталі стосовно нещодавніх прильотів

За словами міністра енергетики, наразі ситуація найскладніша у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Унаслідок масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції.

Найскладніша ситуація у трьох областях: Київській, Вінницькій та Одеській.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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"Є влучання, як в генерацію, так і у відповідні підстанції...", - заявив він.

За словами голови Міненерго, на сьогоднішній ранок в Одесі вже заживлено критичну інфраструктуру.

"Ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів", - пояснив він.

Галущенко зазначив, що сьогодні додатково в роботу вмикаються атомні енергоблоки.

"До вечора дефіцит буде зменшено", - сказав міністр.

За даними міністра енергетики, Україна постійно отримує засоби для відновлення енергосистеми від західних партнерів та навіть планує створити резерв.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, Росія здійснила вже восьму, від початку повномасштабної війни, масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок чого є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій і Одеській областях. Загалом Росія випустила по Україні понад 70 ракет, понад 60 з яких збила українська ППО.

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