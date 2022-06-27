"Ракетна Буча": Арестович розповів про мотиви обстрілів Росією ТЦ у Кременчуці

"Ракетна Буча": Арестович розповів про мотиви обстрілів Росією ТЦ у Кременчуці

Російські окупанти двома ракетами обстріляли торговельний центр у Кременчуці, щоб помститись українцям за їхню позицію та фактично програну війну.

Також окупанти могли таким чином помститись Україні за те, що країни "Великої сімки" та НАТО підтримують нашу державу.

Про це написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Запуск ракет по торговельному центрі в Кременчуку Арестович назвав "ракетною Бучею". Метою окупантів є відвертий терор проти цивільних українців.

Арестович серед причин обстрілів цивільних об'єктів назвав: бажання росіян вбивати українців, помсту за те, що ЗСУ знищують загарбників, рішення країн G7, ЄС та НАТО, які підтримують Україну та запроваджують санкції проти РФ, розуміння того, що війну проти України Путін уже програв.

Арестович зазначив, що зараз Росія більше не зможе торгувати зі Заходом, лякаючи цивілізований світ. Радник голови ОП зазначив, що останній саміт країн G7 розізлив путінську Росію, оскільки тепер окупантка не зможе наповнювати свій бюджет, продаючи золото, а світові лідери і надалі допомагатимуть Україні фінансово та надаючи озброєння для захисту.

"Сьогодні вранці РФ опинилася у стані першого технічного дефолту. Повільно, але вірно, санкції набирають сили, яка зламає хребет РФ, хребець за хребцем, а ЗСУ та інші Сили Оборони доб'ють їх на полі бою", - написав Арестович.

Радник голови ОП додав, що ракетним терором країна-агресорка спровокує лише нові санкції та те, що її визнають державою-терористом.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 27 червня, двома ракетами обстріляли торгівельний центр у Кременчуці. Росіяни вдарили по ТЦ посеред дня, коли всередині приміщення було понад тисячу людей.

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