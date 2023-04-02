Ракетна небезпека: скільки "Калібрів" Росія тримає у Чорному морі

В акваторії перебуває три судна-носії ракет.

Російські війська вивели на чергування в акваторію Чорного моря 12 кораблів, з яких три - судна-носії крилатих ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речника Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його даними, агресорка Росія може атакувати Україну 20 "Калібрами".

"Через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, однак це повністю не виключає ймовірність ракетних ударів", - наголосив Братчук.

Крім того, існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів. Вони можуть прибитися до берега або дрейфувати вздовж узбережжя. Речник ОВА просить одеситів у разі виявлення морської мін або предметів, схожих на них, не чіпати їх.

Нагадаємо, ОК "Південь" повідомляли, що Росія знову нарощує своє корабельне груповання в Чорному морі. Сталося це через покращення погоди, адже шторм вщух. Саме тому ймовірність ракетного удару зростає.

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