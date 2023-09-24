Загроза ракетного удару: в низці регіонів України оголошено повітряну тривогу

Людей закликають залишатися в укриттях, доки небезпека не мине.

В Україні ввечері 24 вересня оголошену повітряну тривогу в низці областей через загрозу застосування окупантами ракетного озброєння.

Зокрема, сирени пролунали в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Черкаській областях.

Фото: alerts.in.ua

Закликаємо пройти в укриття та не залишати його до початку скасування тривоги!

Нагадаємо, 24 вересня російські війська двічі вдарили по Херсону керованими авіабомбами, одна людина отримала поранення.

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