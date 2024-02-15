Ракетна небезпека з моря нікуди не поділася після знищення "Цезаря Кунікова" — Гуменюк

Росія, попри втрату чергового ракетоносія "Цезар Куніков" в Чорному морі, все ще зберігає там потенціал для ракетних ударів по Україні та продовжує нарощувати відповідну інфраструктуру.

Попри знищення Силами оборони України чергового російського корабля, ракетна небезпека з Чорного моря не зникла.

Про це наголосила керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони (російські кораблі з ракетами - ред.) все ж таки в Чорному морі є, хоча і затиснуті у південно-східній частині, але все ж таки вони там перебувають і сьогодні ще раз нагадали про те, що і "Калібри" в них є, і випустити вони їх можуть по території України. Це означає, що ракетна небезпека з моря нікуди не поділася, вона залишається", - наголосила Гуменюк.

Водночас вона нагадала що росіяни мають певні складнощі з використанням цього потенціалу. Однак ворог підступний і не полишає спроб завдавати ударів по Україні, про що свідчить останній маршрут "Цезаря Кунікова". Ворог не припиняє переміщувати своє майно з Новоросійська до Севастополя і в зворотному порядку.

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: УНІАН

"Це говорить про те, що вони продовжують облаштовувати свою логістику й інфраструктуру, намагаються облаштувати так, щоб переспорядження "Калібрів" і обслуговування ракетних установок відбувалося в тому пункті базування, де вони зараз і знаходяться", - пояснила Гуменюк.

Речниця Cил оборони півдня додала, що російський фрегат ракетоносій "Адмірал Макаров" продовжує нести бойове чергування та спроможний випускати ракети. Тож не лише масована ракетна атака ворога несе небезпеку, РФ також практикує точкові ракетні удари.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони 14 лютого завдало удару по російському флоту в Чорному морі, внаслідок чого було знищено великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков". Ураження сталося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про операцію проти російського судна.

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