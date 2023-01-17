Ракетна небезпека зберігається: Росія збільшила кількість "Калібрів" на кораблях у Чорному морі

Росія збільшила кількість ракет на кораблях, які перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі.

Як в ефірі телемарафону 17 січня повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, наразі зафіксовано шість ворожих ракетоносіїв з максимально можливим залпом у 44 "Калібри".

За її словами, за вчора пункт базування відвідав один човен для переспорядження. "А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет", - зазначила Гуменюк та наголосила, що ракетна небезпека залишається актуальною.

"Знаходження в морі на бойових позиціях спорядження і такої кількості – все це може свідчити про продовження ракетних атак", - зазначила вона.

Водночас напередодні в ВМС ЗСУ повідомили, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі, у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що в ОК "Південь" уточнили, що раніше найбільшу кількість ракет РФ, готових до пуску, фіксували на рівні 48.

Варто зазначити, що ракетоносії Росія постійно використовує під час масованих атак по Україні. Так, вони були задіяні і під час 12 масованого обстрілу 14 січня, коли країна-агресорка обстріляла будинок у Дніпрі, де станом на 17 січня відомо про 40 загиблих людей.

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