Ракетна загроза: РФ стрімко збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Ворожі кораблі були виведені на бойове чергування у Чорне море після довготривалої паузи, тому у ЗСУ не виключають, що окупанти можуть здійснити нову масовану атаку.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що корабельне угруповання розгорнуто досить потужно – 17 кораблів в Чорному морі і один корабель чергує в Азовському морі.

"Це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведені на чергування як раз після атаки "шахедів" на один з портів", -– зазначила Гуменюк.

Зі слів Гуменюк, після атаки дронами можуть йти ракети, спираючись на дані, які отримали ЗСУ, аналізуючи попередню атаку. Тобто ворог виявляє системи протиповітряної оборони за допомогою дронів, а потім прокладає маршрути для ракет, аби нанести максимальне ураження. Проте Сили оборони готові до можливої таки.

Нагадаємо, вночі 3 серпня ЗС РФ атакували Київ безпілотними літальними апаратами. На підльоті до столиці силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько 15 повітряних цілей.

Усього зафіксовано пуски 15 дронів. Усі ворожі цілі знищено.