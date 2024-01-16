Ракетна загроза з моря - висока: у ЗСУ закликають українців особливо уважно дослухатися до тривог

У разі оголошення повітряної тривоги українців закликають пройти до укриттів через високу ракетну загрозу із моря.

Про це в етері телемарафону попердила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Я не знаю, чим у них там завинив особовий склад морського напрямку, але всі вони були безжалісно вигнані у штормову погоду в море. Зокрема, проводили навчання і злагодженість екіпажів великі десантні кораблі, які довготривалий час виконували суто логістичну функцію, і напевно вже позабулися, що вони є бойовими. Саме тому їх змусили стрепенутися у бойових умовах. Але великі десантні кораблі були заведені в пункти базування", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, станом на зараз у море виведений великий десантний корабель "Адмірал Макаров", який може нести до 8 "Калібрів".

"Навіть у штормових умовах як зараз, 3-4 бали, може бути застосований у ракетних ударах - це можуть бути точкові удари або комбіновані з дронами. Тому ми говоримо про рівень ракетної небезпеки з моря як високий і попереджаємо, що у випадку оголошення повітряної тривоги треба переходити в укриття протягом кількох хвилин", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, скільки та які ракети Росія виробляє на місяць.

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