Ракетні атаки, але не 24 лютого: аналітик викрив задум росіян до річниці вторгнення

Україну, швидше за все, очікують масовані ракетні удари, але не 23 – 24 лютого. Окупанти завдадуть ударів дещо пізніше.

Про це військовий аналітик Олексій Гетьман сказав в коментарі 24 Каналу.

На його думку, ракетних ударів слід очікувати після 23 – 24 лютого, коли українці трохи розслабляться. За його словами, окупанти будуть комбінувати ракетні обстріли з повітряними кульками, які виснажують роботу української ППО.

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"Звісно, вони будуть комбінувати ці атаки з повітряними кульками, які перенавантажують нашу протиповітряну оборону. Будуть шахіди, швидше за все. Це можуть бути залишки їхніх балістичних ракет "Іскандер", "Калібри", все, що в них є", – сказав Гетьман.

Крім того, він висловив думку, що Росія може застосувати авіацію, бо на початку вторгнення вони також масово її використовували.

"Є таке передчуття, що росіяни спробують застосувати авіацію. Бо після початку вторгнення вони масово її застосовували, тому що були великі втрати. А зараз вони все ставлять на карту. У них нема іншого виходу", – пояснив експерт.

Щодо дій на суходолі, він припускає, що війська РФ посилять атаки або на півдні, або на Луганському напрямку, або біля Бахмута на Донеччині.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк припускав, що Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Але у російської армії недостатньо ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до 24 лютого.

Як заявляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський вважає, що Росія може активізуватись на фронті та завдати по Україні масованих ракетних ударів.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти, ймовірно, хочуть показати сакральність цієї дати.

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