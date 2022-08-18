Ракетні атаки по Харкову: зросла кількість жертв та постраждалих

Станом на 18 серпня кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до 45, а загиблих – до 12. Усі – цивільні.

Серед загиблих є дитина.

Про це радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила в Мережі.

"Наразі відомо про 45 поранених внаслідок ракетних ударів росіян по Харкову цієї ночі. На жаль, серед загиблих є дитина", – йдеться в опублікованих даних.

"Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову від росіян загинули 12 людей. Інформація оновлюється", – додала згодом Попова.

Нагадаємо, після вечірнього обстрілу Харкова 17 серпня, який забрав життя семи мирних жителів гуртожитка, російські окупанти вже вранці 18 серпня влаштували ще одну серію ударів ракетами по місту.

Рашисти обстріляли гуртожитки у Харкові - 12 загинули та 37 поранені

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