Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетні атаки по Харкову: зросла кількість жертв та постраждалих

Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетні атаки по Харкову: зросла кількість жертв та постраждалих

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Станом на 18 серпня кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до 45, а загиблих – до 12. Усі – цивільні.

Серед загиблих є дитина

Про це радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила в Мережі.

"Наразі відомо про 45 поранених внаслідок ракетних ударів росіян по Харкову цієї ночі. На жаль, серед загиблих є дитина", – йдеться в опублікованих даних.

"Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову від росіян загинули 12 людей. Інформація оновлюється", – додала згодом Попова.

Нагадаємо, після вечірнього обстрілу Харкова 17 серпня, який забрав життя семи мирних жителів гуртожитка, російські окупанти вже вранці 18 серпня влаштували ще одну серію ударів ракетами по місту.

Рашисти обстріляли гуртожитки у Харкові - 12 загинули та 37 поранені

Рашисти обстріляли гуртожитки у Харкові - 12 загинули та 37 поранені

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація