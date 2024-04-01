Ракетні атаки РФ: влада Харківщини звернулася із важливою заявою

Для Харкова та області існує загроза повторного удару окупантів.

Про це попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у понеділок, 1 квітня.

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"Пів години тому ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі Люботинської громади Харківського району. Попередньо без постраждалих, однак зберігається загроза повторної атак", - сказав він.

Які наслідки російських атак в області

За словами посадовця, через російські атаки енергетичні підприємства значно пошкоджені. Наразі є дефіцит електроенергії як і по Харкову, так і області.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити світлом і побутових споживачів, і підприємства, і транспортну інфраструктуру, а також скоротити час планових відключень. Продовжуємо аналіз пошкоджених об'єктів, після чтго ремонтувати чи замінювати пошкоджене обладнання", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, російські окупанти б'ють по Харкову новими снарядами.

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