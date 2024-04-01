Ракетні атаки РФ: влада Харківщини звернулася із важливою заявою

Росія атакувала цивільну інфраструктуру Люботинської громади на Харківщині.
Для Харкова та області існує загроза повторного удару окупантів.
Про це попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у понеділок, 1 квітня.
"Пів години тому ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі Люботинської громади Харківського району. Попередньо без постраждалих, однак зберігається загроза повторної атак", - сказав він.
Які наслідки російських атак в області
За словами посадовця, через російські атаки енергетичні підприємства значно пошкоджені. Наразі є дефіцит електроенергії як і по Харкову, так і області.
"Працюємо над тим, щоб забезпечити світлом і побутових споживачів, і підприємства, і транспортну інфраструктуру, а також скоротити час планових відключень. Продовжуємо аналіз пошкоджених об'єктів, після чтго ремонтувати чи замінювати пошкоджене обладнання", - підкреслив Синєгубов.
Нагадаємо, за даними місцевої влади, російські окупанти б'ють по Харкову новими снарядами.
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