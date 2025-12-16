ТСН у соціальних мережах

Ракетні носії під питанням: скільки підводних човнів лишилося у РФ в Чорному морі

Росія стрімко втрачає можливості для підводної війни у Чорному морі. За оцінками аналітиків, боєздатними залишаються не більше двох підводних човнів проєкту «Варшавянка», які є носіями ракет «Калібр».

Варшавянка

Варшавянка / © Вікіпедія

Російський Чорноморський флот поступово позбувається ключового елементу свого ударного потенціалу — дизель-електричних підводних човнів проєкту 636.3 «Варшавянка».

Як зазначає Defence Express, станом на зараз приблизно половина таких субмарин фактично виведена з ладу.

До повномасштабного вторгнення РФ мала у Чорному морі чотири підводні човни цього типу: «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Великий Новгород» та «Колпіно». Саме вони активно використовувалися для запусків крилатих ракет «Калібр» по території України.

Однак після серії ударів та пошкоджень, зокрема у пунктах базування, частина цих човнів втратила боєздатність або потребує тривалого ремонту. Аналітики вказують, що реально готовими до бойового застосування можуть залишатися лише одна-дві «Варшавянки».

Формально у складі Чорноморського флоту також є підводний човен Б-871 «Алроса» проєкту «Палтус». Втім, він не є носієм ракет «Калібр», а його технічний стан і роль у війні залишаються обмеженими.

Таким чином, як підсумовують у Defence Express, Росія вже пройшла половину шляху до фактичної втрати підводної складника ударного потенціалу у Чорному морі.

Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.

Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до "тіньового флоту" РФ.

