Ракетні обстріли Львівщини: окупанти пошкодили житлові будинки, амбулаторію, школу та дитсадок

Російські окупанти в ніч проти 17 травня обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді Львівської області.

Також через обстріли пошкоджено приватні будинки, амбулаторію, школу та дитячий садок.

Про це повідомив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх.

"Пошкоджено приватні будинки: у них повибивало вікна, посічені уламками дахи, двері. Також пошкоджено школу, садочок, амбулаторію. На території нашого старостату в Старичах пошкоджено будівлю. Щодо характеру ушкоджень ми працюватимемо з цим і до кінця дня ми знатимемо усе про пошкодження", - сказав Мацелюх.

Він додав, що наразі через ракетні обстріли громади до лікарні не зверталась жодна людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька.

Читайте також: