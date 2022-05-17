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Ракетні обстріли Львівщини: окупанти пошкодили житлові будинки, амбулаторію, школу та дитсадок

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Ракетні обстріли Львівщини: окупанти пошкодили житлові будинки, амбулаторію, школу та дитсадок

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти в ніч проти 17 травня обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді Львівської області.

Також через обстріли пошкоджено приватні будинки, амбулаторію, школу та дитячий садок. 

Про це повідомив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх. 

"Пошкоджено приватні будинки: у них повибивало вікна, посічені уламками дахи, двері. Також пошкоджено школу, садочок, амбулаторію. На території нашого старостату в Старичах пошкоджено будівлю. Щодо характеру ушкоджень ми працюватимемо з цим і до кінця дня ми знатимемо усе про пошкодження", - сказав Мацелюх. 

Він додав, що наразі через ракетні обстріли громади до лікарні не зверталась жодна людина. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька. 

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