Ракетні обстріли Львівщини: у прокуратурі показали фото наслідків та розповіли подробиці

Кількість постраждали через обстріли зросла. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.

Російські окупанти 10 та 11 жовтня масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Прокуратура за цим фактом відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 10 жовтня збройні сили РФ випустили 12 ракет по об’єктах електроенергетики, а 11 жовтня - повторно обстріляли ще два. Станом на 11 жовтня відомо про 2 потерпілих через ракетні удари росіян.

Новини Львова / Фото: Офіс генерального прокурора

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Новини Львова / Фото: Офіс генерального прокурора

Новини Львова / Фото: Офіс генерального прокурора

Ракетний обстріл Львова та області: що відомо

Російські окупанти у понеділок, 10 жовтня, випустили по Львівській області 15 ракет, частину з них збили. Інші - поцілили в енергетичні об'єкти. Через ракетний обстріл 90% Львова залишилось без електрики. Енергетики відновили постачання світла до кінця доби.

11 жовтня окупанти повторно обстріляли дві підстанції. Через це 30% Львова залишились без світла. Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що росіяни повністю знищили кілька підстанцій, на їхнє відновлення потрібні місяці.

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