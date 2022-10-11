Ракетні обстріли Львова: Росія повністю знищила кілька підстанцій, які постачали електрику за кордон

Російські окупанти 10 та 11 жовтня завдали масованого ракетного удару по Львівській області. 11 жовтня окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена.

Про це під час брифінгу сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Львівській області сьогодні було три ракетні влучання. Ще частину ракет збило Повітряне командування "Захід". На даний момент у Львові є постраждалі. Одна людина у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні. Уражено чотири станції "Укренерго". Дві з них сьогодні повторно було піддані атаками. Якщо відверто, то з них нічого не залишилось", - пояснив Козицький.

Голова Львівської ОВА додав, що через ракетний обстріл підстанцій 10 жовтня без електрики залишилось 1040 населених пункти області.

"Станом на вчора 1040 населених пунктів Львівщини було без електрики, водопостачання. Були величезні перебої з Інтернетом та мобільним зв'язком. Станом на ранок більше 95% області були підключені до електропостачання. Але це не означає, що у нас немає проблем: ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки у постачанні електрики на Львівщину, а й для експорту за кордон. Вони повністю знищені. Живлення відновлення завдяки тяжкій роботі обленерго та "Укренерго". Подача електрики відбувається у дуже тяжкому режимі. Зараз знову розірвані електричні зв'язки. 30% Львова зараз знову без світла", - сказав Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що у Львові була критична ситуація із електроенергією, але її оперативно вдалось відновити.

"Нова атака призвела до серйозних наслідків. Чотири підстанції в межах Львівщини вивели з ладу. Щоб вони знову запрацювали потрібні місяці, бо це дуже складне обладнання, якого немає в наявності. Тому важко передбачати, що нас чекає. Ми робимо все можливе, щоб працювали медичні заклади", - сказав Садовий.

Мер Львова наголосив, що місто готується до опалювального сезону та ймовірних ракетних ударів по тепловій інфраструктурі.

"Ворог хоче залякати людей. Але отримає зворотний ефект - буде більше ненависті та злості. Заганятимемо їх до тайги", - сказав Садовий.

Ракетні обстріли Львівської області: що відомо

Російські окупанти 10 жовтня масовано обстріляли Львів та область. Без електропостачання залишилось 90% міста. У Львові також були проблеми з водопостачанням та роботою мобільних операторів.

Міська та обласна влада пообіцяла до кінця доби 10 жовтня відновити електропостачання.

Проте російські окупанти 11 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Львова. Через це 30% міста перебуває без енергопостачання.

Читайте також: