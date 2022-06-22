Ракетні обстріли Миколаєва: інформація про загиблого не підтвердилась

Російські окупанти у середу, 22 червня, обстріляли Миколаїв сімома ракетами.
Раніше місцева влада повідомила про одного загиблого та трьох поранених, проте станом на 17:00 інформація про загиблого не підтвердилась.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"На щастя, інформація про загиблого під час сьогоднішніх ракетних ударів не підтвердилась", - написав міський голова Миколаєва.
Нагадаємо, росіяни вдень 22 червня знову обстріляли ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу.
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