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Ракетні обстріли Миколаєва: інформація про загиблого не підтвердилась

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Ракетні обстріли Миколаєва: інформація про загиблого не підтвердилась

Фото: Фото з відкритих джерел

Російські окупанти у середу, 22 червня, обстріляли Миколаїв сімома ракетами.

Раніше місцева влада повідомила про одного загиблого та трьох поранених, проте станом на 17:00 інформація про загиблого не підтвердилась. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"На щастя, інформація про загиблого під час сьогоднішніх ракетних ударів не підтвердилась", - написав міський голова Миколаєва. 

Нагадаємо, росіяни вдень 22 червня знову обстріляли ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу.

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