Ракетні обстріли Миколаєва: міський голова показав наслідки та повідомив про потерпілу (фото)

Російські окупанти у четвер, 28 липня, обстріляли приватні житлові будинки в Миколаєві.
Через російські обстріли пошкоджено три будинки, постраждала жінка.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах", - повідомив мер Миколаєва.
Сєнкевич додав, що через обстріли Миколаєва поранено жінку.
Нагадаємо, ввечері четверга, 28 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про влучання російський снарядів у приватний сектор.
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