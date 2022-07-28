Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетні обстріли Миколаєва: міський голова показав наслідки та повідомив про потерпілу (фото)

Дата публікації
Перегляди
973
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетні обстріли Миколаєва: міський голова показав наслідки та повідомив про потерпілу (фото)

Фото: Олександр Сєнкевич

Російські окупанти у четвер, 28 липня, обстріляли приватні житлові будинки в Миколаєві.

Через російські обстріли пошкоджено три будинки, постраждала жінка. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах", - повідомив мер Миколаєва. 

Фото: Олександр Сєнкевич / ©
Фото: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич додав, що через обстріли Миколаєва поранено жінку. 

Фото: Олександр Сєнкевич / ©
Фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, ввечері четверга, 28 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про влучання російський снарядів у приватний сектор.

Читайте також:

Обстріли регіонів: рашисти вгатили 18 ракет по Миколаєву та дві - по Харкову

Обстріли регіонів: рашисти вгатили 18 ракет по Миколаєву та дві - по Харкову
Наступна публікація