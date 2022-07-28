Ракетні обстріли Миколаєва: міський голова показав наслідки та повідомив про потерпілу (фото)

Через російські обстріли пошкоджено три будинки, постраждала жінка.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах", - повідомив мер Миколаєва.

Фото: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич додав, що через обстріли Миколаєва поранено жінку.

Фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, ввечері четверга, 28 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про влучання російський снарядів у приватний сектор.

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