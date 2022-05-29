Ракетні обстріли рідного міста Зеленського та контратака ЗСУ: Вілкул перерахував втрати окупантів

Ворог гатить з артилерії всіх типів.

Ситуація на напрямку Кривого Рогу дуже напружена, але контрольована військами ЗСУ.

Про це розповів керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі "Единого марафону" у слоті ТСН.

"Ворог веде обстріли з артилерії усіх типів. Це й РСЗВ, ствольна артилерія, танки, міномети по всій лінії зіткнення. Причому, б'ють дуже часто по мирним селам. У нас учора, на жаль, були поранені цивільні: чоловік (1974 року нар.), жінка (1938 року нар.). Це сталося внаслідок обстрілу ворогом Кочубеївської громади. Їх евакуювали до лікарні №17 Кривого Рогу. Жінці провели складну операцію на голові. Лікарі борються за її життя", - повідомив Вілкул.

Також на напрямку сили ЗСУ провели серйозну контратаку. Знищено мінімум 63 окупанти, 19 одиниць техніки, у тому числі нові танки противника: Т 72, система РСЗВ "Град", артилерія, один літак Су 35, вертольоти.

"Але вчора ввечері ворог завдав кілька ракетних ударів в одну із промзон Кривого Рогу – по промисловому підприємству. Руйнування дуже серйозні. Всю ніч і досі працюють наші рятувальники. Ми ще не спали жодної хвилини. Ще триває ліквідація наслідків", - зазначив Вілкул.

Він додав, що місто має досвід внутрішньої евакуації мешканців Кривого Рогу. Якщо це буде потрібно знову, це буде зроблено.

"Наразі завдяки ЗСУ лінія фронту відсунута від міста. Ворога уже немає на території Криворізького району, Дніпропетровської області. Лінія фронту вже близько 50 кілометрів від міста. Тобто орки добивати з таких знарядь, як РСЗВ "Град" уже не дістають. Але ризики ракет, ризики літаків зберігаються", - додав Вілкул.

Додамо, що у місті наразы офіційно зареєстровано 45 тис. внутрішньо переміщених осіб. Але в реальності їх близько 60 тис. З них більшість евакуювалися з Херсонської області

Нагадаємо, російськв військові обстріляли Золочів під Харковом, внаслідок чого поранено двох людей. За даними прокуратури, внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

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