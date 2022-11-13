Ракетні обстріли та авіаудари: у Генштабі розповіли, які населені пункти потрапили під вогонь окупантів

Російські окупанти за добу обстріляли Україну одною ракетою та завдали 6 авіаударів. Також було зафіксовано понад 14 обстрілів з РСЗВ.

Про це 13 листопада йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

на Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію нашої держави. Окупанти хотіли захопити столицю та встановити у Києві свій маріонетковий режим, проте ЗСУ зруйнували плани кремлівського диктатора Путіна.

Від 24 лютого Росія постійно обстрілює Україну з усіх видів озброєння. Зокрема, війська країни-терористки Росії 13 листопада обстріляли лікарню, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку.

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