Ракетні обстріли України: Данілов назвав головну мету Росії, заявивши про її відчай

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що постійними обстрілами територій України Росія намагається залякати українців та пригальмувати спротив їхній та ЗСУ.

Проте російські окупанти не досягнуть жодної своєї мети, адже Україна має план дій на всіх напрямках.

Про це Данілов заявив в ефірі телепрограми "Говорить великий Львів" 28 липня.

"О 4 ранку сьогодні відбувалися перші обстріли нашої країни. Це обстріли вже відчаю. Всього сьогодні п’ять областей були під ракетними ударами РФ. Єдине їхнє завдання – це нас залякати для того, щоб той спротив, який чинить наш народ, наші Збройні сили, щоб ми його у якийсь спосіб пригальмували", – розповів секретар РНБО.

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"Завдання президента по звільненню наших територій будуть виконані", – додав він у своєму дописі в Мережі.

Нагадаємо, як пояснив військовий експерт Роман Світан, РФ використовує ракетні обстріли для залякування українців, щоби вони натиснули на військово-політичне керівництво для ухвалення того, на чому наполягає Росія.

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