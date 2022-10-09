Ракетні обстріли Запоріжжя: Кулеба закликав пришвидшити постачання Україні ППО

Сучасні системи ППО можуть врятувати життя українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав пришвидшити постачання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після кривавих обстрілів Запоріжжя.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що Росія продовжує вчиняти терористичні акти проти громадян України, а тому він закликав міжнародну спільноту пришвидшити постачання Україні сучасних систем захисту.

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав Дмитро Кулеба.

Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 9, 2022

Ракетні обстріли Запоріжжя

Росія в ніч проти 9 жовтня ракетами обстріляла багатоповерхівки у Запоріжжі. По місту випустили 12 ракет, більшість з яких поцілили по житлових будинках. На місці трагедії вже знайшли тіла 12 загиблих, ще 49 осіб - поранено.

Це не перший ракетний обстріл Запоріжжя. 6 жовтня окупанти 7 ракетами обстріляли місто. Тоді загинуло 19 осіб.

7 жовтня окупаційна армія атакувала Запоріжжя за допомогою іранських дронів. Один із них поцілив по інфраструктурному об'єкту, інший - впав у двір багатоповерхівки та травмував людину.

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