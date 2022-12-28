Масовані ракетні та авіаційні удари: Жданов - про те, як почнеться ймовірне вторгнення з Білорусі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірне повторне вторгнення з Білорусі може початись із масованих ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Якщо робити сплановане збройне вторгнення, то без масованого авіаційно-ракетного удару, артилерійської підготовки та підтримки військ, це наступ просто зупинеться. Його розіб'ють на оборонних рубежах. Але де це все взяти, щоб напасти з Білорусі. Усі військові інстанції уже пояснили, що не формується ударне угрупування на території Білорусі. Так, там є "Іскандери". Але поки ударів з Білорусі вже кілька місяців нема, є думка, що це Лукашенко їм заборонив це робити. Так, там Росія тримає угруповання. Тут раджу слухати нашу розвідку, яка точно знає, що там відбувається", - сказав Жданов.

Загроза повторного вторгнення з Білорусі

З Білорусі існує загроза повторного наступу на територію України. Там перебувають російські окупанти та білоруські війська.

Проте очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що наразі немає ознак формування ударних угруповань для нападу на Україну з боку Білорусі. Хоча потенційно загроза звідти залишається.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Росія в лютому-березні 2023 року готує повторний наступ на Україну. Під загрозою буде й Київ. Про це попереджають також президент Зеленський, міністри Кулеба та Резніков.

Читайте також: