Ракетні удари можуть бути у будь-який час: у ГУР попередили українців про важкі дні

Росія може влаштувати масовані обстріли як і на День незалежності, так і до та після державного свята, 23 і 25 серпня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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За його словами, розвідка має дані про те, скільки споряджених носіїв ракетного озброєння повітряного, морського та наземного базування на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

"Зараз у ворога в стані готовності знаходяться Ту-22", - сказав він та припускає, що той удар, який був завданий по "Шайковці" напередодні, напевно, дещо внесе корективи у плани Росії.

"Ми не виключаємо, що обстріл може відбутися і 23, і 25 серпня, або ж 24-го. У будь-якому разі ворог буде робити все для того, щоб тримати нас у постійній напрузі. До того ж агресор почав швидше ухвалювати рішення про завдання удару, що ми бачимо останнім часом. Тому варто бути готовим до того, що ворог здатний завдати ракетні удари по будь-якому об'єкту у будь-який день чи час", - зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, генерал Маломуж оцінив загрозу від РФ на День Незалежності.

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