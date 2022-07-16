Ракетні удари по Дніпру і Одесі та мінометний обстріл Сумщини: як минула ніч у регіонах

По Одесі росіяни зранку ударили ракетами. На Київщині ввечері 15 липня збили ракету. У Дніпрі ракетний удар ввечері 15 липня забрав життя трьох людей.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Про це станом на 8 ранку повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

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По Одещині нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.

Внаслідок влучання ракети (попередньо Х-101) у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2.На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих нема.

На Київщині вчора ввечері у небі Білоцерківського району збито ракету. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.

Полтавщина: вчора ввечері, близько 21.00, в районі Кременчука лунали вибухи, але наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.

Чернігівщина: вночі — мінометний обстріл території біля села Залізний Міст (Новгород-Сіверський район). Без втрат та руйнувань.

Сумщина: минулої доби — 10 мінометних "прильотів" по Шалигинській громаді.

Глухівська громада: росіяни відкривали вогонь з мінометів, обстрілювали з реактивної артилерії. У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 - поранені.

Середино-Будську громаду вчора обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада — прильоти зі ствольної артилерії, застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Зранку — обстріл з мінометів громад Шосткинського району. Обстрілювали тричі. Попередньо без жертв.

Дніпропетровщина: напередодні увечері — ракетний удар по Дніпру. 4 з 6 ракет збили. Дві потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. Троє загиблих, 16 — поранених. Вогонь на підприємстві досі палає. Там детонація. Зранку росіяни обстріляли з "Градів" Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена, двоє (попередньо) під завалами зруйнованих квартир. Рятувальники розбирають завали.

У Криворізькому районі обстріляли три громади — Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.

Харківщина: вночі по Харкову "прильотів" не було.

Вночі — приліт російських ракет у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 особи. Ще працюють рятувальники.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.

Луганщина: вночі по наших позиціях нанесені чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої — ракетно-авіаційний удар.

Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань мирних жителів, адміністративної будівлі, магазину, іншого майна громадян. Також зареєстровано загибель жінки в результаті одного з артилерійських обстрілів за попередній період.

Для розміщення структур фейкової республіки бойовики та представники окупаційних військ РФ захопили 7 адміністративних будівель.

Донеччина: окупанти продовжують руйнувати населені пункти. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ); Бахмут (ринок, житловий сектор); Гірник (житловий сектор); Краматорськ (житловий сектор, зруйнували ракетою центральну площу міста); Красногорівка (житловий сектор); с.Верхньокам’янське (житловий сектор); с. Острівське (житловий сектор); с. Новомаркове (поле). Сьогодні зранку — 6 ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі.

Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську - одна людина зазнала поранень. За добу по області — 8 загиблих і 14 поранених цивільних.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора ввечері — обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Баштанський район: протягом дня — обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено — три. Двоє поранених. Сьогодні орієнтовно о 04:00 — обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється

Херсонщина: ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура. Внаслідок бойових дій критична ситуація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах, є поранені та вбиті мирні жителі. Щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колоборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. У більшості всі, хто співпрацює з окупантами, із кола спілкування Володимира Сальдо.

США дадуть авіацію, а ЄС розширює санкції: звернення Зеленського за 15 липня

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