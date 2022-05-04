Ракетні удари по Дніпру: одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру

Рух потягів зупинено.
Російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети.
Одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру. В результаті зупинено рух потягів.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко
"Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - зазначив Резніченко.
Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.
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