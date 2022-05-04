Ракетні удари по Дніпру: одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру

Ракетні удари по Дніпру: одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру

Рух потягів зупинено.

Російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети.

Одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру. В результаті зупинено рух потягів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

"Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Росіяни випустили 18 ракет по центру та заходу України (жестовою мовою)

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