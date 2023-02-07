Ракетні удари по Харкову: Терехов розповів, що обстріляли окупанти та про пожежу на місці "прильоту"

Через обстріли російських терористів спалахнула пожежа.
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти вночі, 7 лютого, обстріляли місто. Загарбники поцілили у промисловий об'єкт у Київському районі міста.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
"Шість "прильотів" по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів", - повідомив Ігор Терехов.
Нагадаємо, ввечері, 7 лютого, у Харкові о 22:58 оголосили повітряну тривогу. Після цього було чути гучні вибухи. Росіяни вкотре обстріляли місто ймовірно з Бєлгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту випустили від 6 до 10 ракет С-300.
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