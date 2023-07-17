Ракетні удари по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки атак

Одна людина загинула, є травмовані.

Ввечері неділі, 16 липня, близько 19:00 та 22:00, російська окупаційна армія двічі обстріляла Харків ракетами С-300. Загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Російської Федерації. Втім, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

"Троє чоловіків 41, 30 та 33 років отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Протягом минулої доби армія РФ із мінометів та артилерії обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, зранку 17 липня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, один чоловік 60 років отримав поранення. Його шпиталізували.

Напередодні у селі Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль, а в селі Одноробівка Богодухівського району - пошкоджено п'ять приватних будинків.

Вибухи в Харкові

Протягом 16 липня у Харківській області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Вперше окупанти вдарили по місту близько 1:30. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що "прильоти" сталися в центрі Харкова. Майже відразу окупанти повторно атакували місто. Вдарили по підприємству в Основ'янському районі міста.

Близько 20:00 Росія вдруге за добу атакувала Харків ракетами. Окупанти обстріляли Основʼянський район міста. повідомлялося про потерпілих.

Після 22:00 під час тривоги у місті знову пролунали вибухи.Стало відомо, що Росія ракетами обстрілює Харків.

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