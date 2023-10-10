Ракетні удари по Ізраїлю: Ігнат порівняв їх з атаками РФ на Україну

Ігнат зазначив, що "Залізний купол" може перехоплювати навіть РСЗВ ворога.

Окупаційні війська РФ продовжують атакувати Україну різними типами ракет та "Шахедів". Тим часом терористи ХАМАСу перевантажують Ізраїль ракети на одному локальному місці.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вони атакують нас щодня різними типами ракет та "Шахедів" - був показник близько сотні минулого року. А тут перевантаження на одному локальному місці. Якщо Ізраїль - це фактично одна українська область, там зосереджений удар, звичайно, що туди можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Це не лише ракети", - зауважує Ігнат.

Він прогнозує, що йдеться і про реактивні системи залпового вогню.

"Також були безпілотники різних типів і можливо якісь ракети. Тому "Залізний купол" може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що все збити не вдасться", - розповів речник.

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Ігнат зазначив, що ворог завдає ударів, і намагається вразити об'єкти і виснажити систему протиповітряної оборони.

"В українських реаліях вони застосовують різні типи озброєння на різних напрямках. Територія більше, відповідно буде і розосередження більше. Ворог завдає ударів, і намагається вразити об'єкти і виснажити систему протиповітряної оборони", - написав він.

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