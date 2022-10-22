Ракетні удари по Ковелю: об'єкт енергетики отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає

Внаслідок ракетних ударів об‘єкт критичної інфраструктури у Ковелі Волинської області отримав серйозні пошкодження та, найімовірніше, не вдасться відновити його роботу.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

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"На жаль, відновити роботу об‘єкту критичної інфраструктури, куди сьогодні відбулося точне влучання - найімовірніше, уже не вдасться. Ушкодження дуже серйозні, - з повноцінним функціонуванням підстанції - не сумісні, удари виявилися прицільними. Але ми будемо застосовувати альтернативні джерела енергії", - йдеться у його дописі.

Також міський голова повідомив, що станом на зараз ще не підключили для усіх споживачів водопостачання. За його словами, ситуація у місті - складна, але контрольована.

"Будь ласка, поки діліться водою, в кого вона є, користуйтеся ручними водоколонками по місту. Знаю, що не у всіх вода з‘явилася, щоб набрати про запас, в анонсований період з 14 до 15 години. На жаль, на поверхи поки що не можна подати воду. Будемо підвозити воду на ці вулиці!", - додав Чайка.

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Повітряна тривога на Волині 22 жовтня звучала два рази. Під час першої тривоги у Луцьку пролунали вибухи. Ракети влучили в об'єкти енергетики. У мерії Луцька повідомили, що від ударної хвилі та уламків ракети пошкоджено приватне житло. Одна людина була травмована.

Під час тієї ж тривоги ворог атакував ще й область. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. Відомо, що ракети двічі атакували Ковель.

Крім того, вдвічі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Волинській області. Друга атака сталася під час тривоги, яка тривала від 11:37 до о 12:41. Внаслідок ракетного удару по Луцьку обʼєкт енергетики "фактично знищений", повідомив мер Ігор Поліщук.

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