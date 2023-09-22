Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетні удари по Кременчуку: 15 людей постраждало, щонайменше один загиблий

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1744
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетні удари по Кременчуку: 15 людей постраждало, щонайменше один загиблий

Ракетна атака з російського літака / Фото: Associated Press

У місті на Полтавщині відбулося влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру.

У п’ятницю, 22 вересня, внаслідок терористичного ракетного удару РФ по місту Кременчуку Полтавської області постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Станом на 19:15 було відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

“Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру”, - повідомив Лунін. 

За словами голови ОВА, на місці вибухів працюють всі відповідні служби. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 вересня росіяни обстріляли житловий квартал у місті Курахове Донецької області. Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб та одного поліцейського.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1744
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація