Ракетні удари по Кременчуку: 15 людей постраждало, щонайменше один загиблий

У місті на Полтавщині відбулося влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру.

У п’ятницю, 22 вересня, внаслідок терористичного ракетного удару РФ по місту Кременчуку Полтавської області постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Станом на 19:15 було відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

“Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру”, - повідомив Лунін.

За словами голови ОВА, на місці вибухів працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 вересня росіяни обстріляли житловий квартал у місті Курахове Донецької області. Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб та одного поліцейського.

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