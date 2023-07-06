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Ракетні удари по Львівщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки по області

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетні удари по Львівщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки по області

У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів та область. / Фото: Associated Press

Уламки збитих ракет попадали у двох районах області.

Вночі проти 6 липня російська армія атакувала Львів та область з Чорного моря ракетами "Калібр". Над регіоном знищено сім ракет, але уламки наробили лиха у кількох районах.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Підтвердили загибель чотирьох людей (у Львові - Ред.). На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів", - розповів очільник ОВА.

Окрім обласного центру, є руйнування і в районах області. Там наробили лиха уламки ракет, які збили українські сили протиповітряної оборони.

Львівський район

Уламок ракети впав в одному із сіл поблизу будівлі Народного дому. Внаслідок цього утворилася вирва. Попередньо, минулося без постраждалих.

Золочівський район

Падіння уламків ракети спричинили руйнування в приватному господарстві в одному із сіл району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Нагадаємо, загарбники вночі атакували Львів. Пошкоджено житлові будинки, а також школу та гуртожитки місцевого вишу. Щонайменше четверо осіб загинули.

Мер Львова Андрій Садовий каже, що нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни. З його слів, у місті "ситуація надзвичайно складна". 

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Дата публікації
Перегляди
3412
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