Ракетні удари по Львову: стали відомі подробиці про загиблих і стан постраждалих

Ракетні удари по Львову: стали відомі подробиці про загиблих і стан постраждалих

На СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування. Наразі пожежу у Львові ліквідували.

Сьогодні вранці, 18 квітня, окупанти вдарили по закинутих складах та шиномонтажу. Через ракетні удари по Львову загинуло уже семеро людей, 11 - постраждало, серед яких є дитина.

Одна з російських ракет влучили по станції технічного обслуговування.

Четверо з семи загиблих працювали на СТО, повідомив керівник станції, передають у Львівській обласній військовій адміністрації.

За інформацією керівника СТО, поки неможливо оцінити всі збитки, завдані ракетним ударом, але пошкоджена вся територія СТО, включно з автомобілями, які перебували там. В момент вибуху на території було орієнтовно 20 людей.

Наразі невідомо яких саме збитків завдано. Від ударної хвилі все повилітало – двері, вікна, лобові вікна в автомобілях, фари, охоронна будка.

Четверо людей загинули на території (СТО – Ред.). Троє потерпілих мають осколкові поранення. Один у важкому стані, двох хлопців прооперували. Вік працівників – від 30 до 47 років.

Керівник СТО також розповів, що з 24 лютого станція на три дні призупинила роботу, але невдовзі відновила її, бо було багато звернень – в тому числі і від внутрішньо переміщених осіб.

"Спочатку вийшла на роботу частина працівників, а потім вже всі", – розповів він.

Про стан постраждалих повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наразі у лікарні Львівщини госпіталізували 11 людей, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості", – розповів Козицький.

Про стан хлопчика розповів також мер Львова Андрій Садовий.

"Трирічний хлопчик разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає", – повідомив Садовий

Мама хлопчика розповіла, що дитина отримала поранення унаслідок того, що вибуховою хвилею винесло вікно у приміщенні, де перебувала родина. Тож, сину відрізало півпальця уламками скла.

Наразі троє потерпілих через вибухи перебувають у реанімації. Деяких людей скерували на операції.

Лікарі кажуть, що люди отримали множинні травми. Зокрема у багатьох потерпілих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років.

Нагадаємо, раніше мер Львова повідомляв, що через дії російських вбивць загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них одна дитина.

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