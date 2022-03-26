Ракетні удари по Львову: у місті триває гасіння пожеж

У місті сталися два влучання по об’єктах критичної інфраструктури.
У суботу, 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Сьогодні було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві. По кожному із них було нанесено по два удари. Наразі п’ятеро людей по першому удару звернулися за допомогою, жертв немає. По першому і другому об’єкту триває гасіння пожежі", - зазначив він.
Нагадаємо, 26 березня кількома годинами раніше у Львові пролунали три вибухи: влада повідомила про ракетні удари. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.
Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.
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