Ракетні удари по Львову: у місті триває гасіння пожеж

У місті сталися два влучання по об’єктах критичної інфраструктури.

У суботу, 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві. По кожному із них було нанесено по два удари. Наразі п’ятеро людей по першому удару звернулися за допомогою, жертв немає. По першому і другому об’єкту триває гасіння пожежі", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 березня кількома годинами раніше у Львові пролунали три вибухи: влада повідомила про ракетні удари. Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.

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