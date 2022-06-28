​Ракетні удари по Миколаєву та Очакову із загиблими і пораненими цивільними: розпочато розслідування

​Ракетні удари по Миколаєву та Очакову із загиблими і пораненими цивільними: розпочато розслідування

Внаслідок ракетних ударів у Очакові загинуло троє цивільних осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Шестеро містян, серед яких троє дітей віком від 3-х місяців до 16 років, з численними осколковими пораненнями госпіталізовані до лікарень. Наразі 3-х місячний хлопчик перебуває в комі.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни через ракетні удари по Миколаєву та Очакову із загиблими і пораненими цивільними.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 червня 2022 року вранці збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре завдали масовані ракетні удари по Миколаєву та Очакову Миколаївської області.

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Внаслідок ракетних ударів у Очакові загинуло троє цивільних осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Шестеро містян, серед яких троє дітей віком від 3-х місяців до 16 років, з численними осколковими пораненнями госпіталізовані до лікарень. Наразі 3-х місячний хлопчик перебуває в комі, лікарі борються за його життя.

Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, стадіон, гаражі, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Будь-яких військових об’єктів на цих територіях немає.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.

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