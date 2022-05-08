Ракетні удари по Одеській області: боєприпас влучив у житловий будинок, поранено дівчину

Росія продовжує завдати ракетних ударів по Одеській області, знищуючи цивільні об'єкти інфраструктури.

За словами очільника області, протягом 8 травня українським силам ППО вдалося збити 4 ракети, випущені російськими військами. На жаль, ще одна - влучила в житловий будинок, унаслідок чого була поранена молода дівчина.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Також читайте Ворог здійснював обстріли з мінометів: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку

"Сьогодні від початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено дівчину", - сказав він.

У Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Також пошкоджені цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури області.

Нагадаємо, ввечері 8 травня РФ випустила по узбережжю Одеси три ракети з боку Чорного моря.Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. На щастя, постраждалих немає.

Читайте також: