Ракетні удари по Полтаві та авіабомбардування Кременчука: голова ОВА повідомив подробиці

Інформацію про постраждалих уточнюють.
У ніч проти 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, а вранці літаками атакували Кременчук.
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів подробиці.
За його словами, по Полтаві випустили щонайменше 4 ракети та вдарили по двох інфраструктурних об'єктах.
"Цієї ночі біля другої години два інфраструктурні об’єкти у місті Полтава були атаковані не менше як чотирма ракетами", - сказав Лунін.
Він зазначив, що також вранці, за попередньою інформацією, три ворожі літаки атакували промислові об'єкти Кременчука.
"Що стосується міста Кременчука, то о 6-й годині ранку були з трьох літаків, попередньо, атаковані промислові об'єкти Кременчука. Зараз є пожежа. Рятувальники працюють на місці. Що стосується постраждалих – ще нема інформації", - додав він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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