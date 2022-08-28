Ракетні удари по Рівненській області: голова ОВА розповів, що обстріляли окупанти

Російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

Росіяни поцілили в об'єкт військової інфраструктури в Сарненському районі. Попередньо, обійшлось без жертв.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо, без жертв. Це - об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхав на місце події, пізніше розповім детальніше", - сказав голова ОВА.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.

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