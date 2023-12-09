Ракетні удари по Україні 8 грудня можуть бути початком великої кампанії РФ - ЗМІ 

Удари крилатими ракетами по України, яких армія Російської Федерації завдала по Україні 8 грудня, ймовірно, є початком її нової воєнної кампанії. Окупанти вдарили з бомбардувальників Ту-95МС, які до цього не використовували протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на західного чиновника.

За його словами, росіяни могли використати високоточні ракети, "які накопичували протягом останніх кількох місяців".