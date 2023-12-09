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Ракетні удари по Україні 8 грудня можуть бути початком великої кампанії РФ - ЗМІ 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетні удари по Україні 8 грудня можуть бути початком великої кампанії РФ - ЗМІ 

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Сили ППО збили 14 ракет.

Удари крилатими ракетами по України, яких армія Російської Федерації завдала по Україні 8 грудня, ймовірно, є початком її нової воєнної кампанії. Окупанти вдарили з бомбардувальників Ту-95МС, які до цього не використовували протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на західного чиновника.

За його словами, росіяни могли використати високоточні ракети, "які накопичували протягом останніх кількох місяців".

"Протягом останніх кількох тижнів ми наголошували на потенціалі Росії розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, і ми визначили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", - висловився співрозмовник видання.

Утім, попри загибель однієї людини, чиновник наголошує, що російський обстріл завдав "мінімальних" збитків.

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Ракетна атака 8 грудня

Зранку 8 грудня росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами. Окупанти використали 19 ракет Х-101/Х-555. Сили ППО знищили 14 повітряних цілей на Дніпропетровщині та Київщині.

У Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Цього ранку ворог атакував крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС вперше за 79 днів.

Також росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині - по Павлоградському району. Одна людина загинула. Щонайменше вісім осіб отримали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
878
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