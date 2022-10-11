Ракетні удари по Україні: експерт назвав ворожі атаки особистим рішенням Путіна

У понеділок, 10 жовтня, російська армія завдала масованого ракетного удару по різних регіонах України. Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак називає це особистим рішенням диктатора-президента Володимира Путіна.

Таку думку він висловив "Радіо НВ".

"Це рішення особисто Путіна як помста за Кримський міст. Тут просто немає інших варіантів, що це таке. Якщо, припустимо, обстріли Запоріжжя давні та постійні, можна говорити, що вони просто бояться ще одного напряму настання українських сил, а це удари вглиб та явна реакція на Кримський міст", - зауважив експерт.

За його словами, масований ракетний терор міст фіксує стратегічну обмеженість дій агресорки Росії та імпульсивну істерику із запуском усіх конвенційних засобів атаки. Їжак наголошує на межах російських можливостей.

"Те, що відбувалося в Дніпрі, вибухи менш потужні, ніж коли запускаються великі ракети Х-101, Х-22 тим більше, це дещо менше. Я не виключаю, що значна кількість цих ударів – це іранські дрони, і значна кількість цих ударів – це С-300 у їхньому новому варіанті ударів по наземних цілях. Скільки там було справжніх великих ракет... Можливо, щось було, але врешті-решт і такий варіант означає, що стріляють тим, чим можуть продемонструвати таку масовану відповідь", - наголосив Олексій Іжак.

У понеділок, 10 жовтня, росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито. Сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

"Вибух" на Кримському мосту

На Кримському мосту 8 жовтня сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі, але потім заявили, що причина займання - підрив вантажівки. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Президент-диктатор Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію. Згодом у Кремлі видали "методичку" про висвітлення росйськими ЗМП вибуху на Кримському мосту.

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